Willian forciert den Abgang bei Arsenal

Der brasilianische Flügelstürmer Willian möchte Arsenal nach nur einem Jahr wieder verlassen und in seine Heimat zurückkehren.

Stammklub Corinthians strebt eine Rückkehr des 33-jährigen Angreifers an. Dieser spielt mittlerweile seit 14 Jahren in Europa. Laut Transferexperte Fabrizio Romano strebt Willian bereits seit Mai einen Abgang bei den Gunners an. Und die Londoner würden ihn trotz Vertrag bis 2023 offenbar ablösefrei ziehen. Nun geht es darum, mit Corinthians eine Einigung bezüglich Gehalt zu finden. Die Brasilianer können nicht jene Saläre zahlen, die europäische Topklubs hinblättern.

psc 24 August, 2021 15:49