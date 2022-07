Wilshere gibt mit 30 Karriereende bekannt – Rückkehr zu Arsenal?

Jack Wilshere hängt mit 30 Jahren vergleichsweise früh seine Fussballschuhe an den Nagel. Nun könnte es zum FC Arsenal zurückgehen.

Zuletzt war Jack Wilshere in Dänemark bei Aarhus GF. Der Mittelfeldspieler, der zuvor bereits für den AFC Bournemouth, West Ham United und FC Arsenal kickte, gab nun sein vorzeitiges Karriereende bekannt.

“Ich habe jeden Moment meiner Karriere genossen, und es war die Reise meines Lebens. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um dieses Kapitel abzuschliessen, aber ich habe dem Spiel noch so viel zu geben, und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt”, so Wilshere. Laut “The Athletic” könnte er zum FC Arsenal zurückkehren, um dort Jugendtrainer der U18 zu werden.

adk 8 Juli, 2022 14:17