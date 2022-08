Cristiano Ronaldo zurück im United-Trikot: “Ich bin froh, wieder da zu sein”

Cristiano Ronaldo stand am Sonntag wieder auf dem Rasen des Old Trafford. Hinsichtlich seines 45-minütigen Einsatzes zeigte sich der angeblich wechselwillige Star zufrieden.

Obwohl Cristiano Ronaldo Manchester United offenbar unbedingt verlassen will, wirkte er im Testspiel gegen Rayo Vallecano (1:1) eine Hälfte lang mit. Der Portugiese blieb torlos und soll bereits vor Schlusspfiff das Old Trafford verlassen haben.

Trotzdem scheint Ronaldo der Besuch in der Heimspielstätte der Red Devils gefallen zu haben. “Ich bin froh, wieder da zu sein”, twitterte der 37-Jährige im Anschluss der Partie. Die Wechselgerüchte dürften dennoch anhalten. Ronaldo soll in der neuen Saison weiter in der Champions League spielen wollen, während sich sein Klub nur für die Europa League qualifizierte.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022

adk 1 August, 2022 11:19