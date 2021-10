Das soll Ronaldo United-Kollegen vor Traum-Comeback gesagt haben

Manchester United siegte am Mittwoch in der Champions League mit 3:2 gegen Atalanta Bergamo – nachdem die ‘Red Devils’ zuvor jedoch in Rückstand waren. Matchwinner Cristiano Ronaldo soll seine Teamkollegen entsprechend für die Aufholjagd motiviert haben.

Zur Halbzeit lag Manchester United im Old Trafford mit 0:2 gegen Atalanta Bergamo zurück. Und Cristiano Ronaldo gefiel dies ganz und gar nicht. Die britische Boulevardzeitung “Sun” hat einen Insider aus der United-Kabine zitiert, der Folgendes über die Halbzeit-Ansprache von ‘CR7’ mitteilte: “Cristiano hat das gesamte Team angesprochen und gesagt, dass die Leistung inakzeptabel ist. Er hat ihnen gesagt, dass sie das Spiel gewinnen müssen.”

Der 36-jährige Portugiese appellierte eindringlich, dass man den Fans eine solche Leistung im Old Trafford nicht zumuten könne. Und so trugen Ronaldos Worte nach dem Seitenwechsel auch Früchte. Die ‘Red Devils’ trafen erst durch Marcus Rashford (53. Spielminute) und Harry Maguire (75.), ehe Ronaldo in der 81. den Siegtreffer zum 3:2 erzielte.

adk 23 Oktober, 2021 11:36