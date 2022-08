Einigung erzielt: ManUtd & Ajax bestätigen den Antony-Transfer

Die beiden Klubs bestätigen die Einigung für den Transfer: Medienberichten zufolge zahlen die Red Devils eine fixe Ablöse von 95 Mio. Euro. Durch Bonuszahlungen könnten weitere 5 Millionen hinzukommen. Antony wird in Manchester bis 2027 unterschreiben, es besteht eine Option für ein weiteres Jahr.

Der Neuzugang muss auf der Insel noch den Medizincheck bestreiten. Zudem sind letzte Vertragsdetails zu klären und Antony benötigt die Spielgenehmigung.

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 🤝🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022