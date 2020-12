Greenwood soll neuen Vertrag erhalten

Mason Greenwood hat einen mittelmässigen Saisonstart hinter sich gebracht. Bei Manchester United ist das Vertrauen in den Youngster aber ungebrochen. Sein Vertrag soll vorzeitig verlängert werden.

Trotz des durchwachsenen Starts in die neue Kampagne ist Manchester United offenbar gewillt, den Vertrag mit Mason Greenwood zu verlängern. Über Planungen dieser Art informiert der Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem Podcast, allerdings ohne Details zu nennen.

Greenwood gab vor Kurzem sein Debüt in der englischen Nationalmannschaft, das ihn etwas aus dem Tritt gebracht hat. Dem 19-Jährigen unterliefen für United so einige Fehler. Angesichts seines Alters ist der Flügelstürmer aber schon relativ weit fortgeschritten in seiner Entwicklung.

Ausserdem kommt das Eigengewächs bereits auf 68 Pflichtspiele mit 27 Torbeteiligungen. Greenwood gehört seit Oktober vergangenen Jahres offiziell dem United-Profikader an. Vertraglich ist er noch bis 2023 gebunden.

aoe 25 Dezember, 2020 11:59