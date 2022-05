Indiz für Verbleib? ManUnited-Fans spekulieren über Ronaldo-Fotos

Nach einer durchwachsenen Saison von Manchester United wird über den Abgang von Cristiano Ronaldo spekuliert. Ein Verbleib dürfte wahrscheinlicher sein.

24 Tore in 39 Pflichtspielen, so die Bilanz von Cristiano Ronaldo nach seiner Rückkehr zu Manchester United. Und weil die Red Devils mit Erik ten Hag zur neuen Saison einen anderen Trainer bekommen, wird gemutmasst, ‘CR7’ könnte nicht mehr in dessen Plänen vorkommen. “Ich wünsche ihm das Beste und glaube, dass wir nächstes Jahr Trophäen gewinnen werden”, sagte Ronaldo auf der offiziellen United-Website zum Engagement von ten Hag.

Dazu wollen Fans von Manchester United im Internet einen weiteren Hinweis auf einen Verbleib Ronaldos erkannt haben. Und zwar kursieren erste Bilder der neuen Trikots des englischen Rekordmeisters. Ronaldo postiert mit allen von ihnen – und dürfte wohl auch darin bis mindestens 2023 auflaufen. Dann nämlich endet sein Kontrakt im Old Trafford.

adk 15 Mai, 2022 10:58