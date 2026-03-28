Manchester United mit klarer Tendenz bei Michael Carrick

Michael Carrick ist bei Manchester United zunächst als Interimstrainer beschäftigt. Hinsichtlich einer Festanstellung soll es eine klare Tendenz geben.

Mitte Januar hat Manchester United Michael Carrick als Interimstrainer vorgestellt, damit trat er die vorübergehende Nachfolge des zuvor entlassenen Ruben Amorim an. Seitdem geht es bei den Red Devils steil bergauf.

Wie die «Sun» berichtet, hat United bisher noch mit keinem externen Kandidaten über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen. Der englische Rekordmeister habe diesbezüglich keine Eile. Die Vereinsverantwortlichen sind wenig überraschend zufrieden mit dem aktuellen sportlichen Auftreten.

Unter Carrick wurden aus zehn Spielen starke 23 Punkte geholt, also sieben Siege und zwei Remis eingefahren. In der Tabelle belegt United sieben Spiele vor Saisonende den 3. Platz und würde sich damit für die Champions League qualifizieren.

Es scheint zudem eine klare Tendenz bezüglich einer Weiterbeschäftigung zu geben. Dem Bericht zufolge gilt Carrick als Favorit auf den Trainerposten, «da es an herausragenden und realistischen externen Optionen mangelt».