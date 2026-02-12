SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Heiss begehrt

ManUtd will 40 Millionen für Gladbach-Profi Rocco Reitz bieten

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 14:05
ManUtd will 40 Millionen für Gladbach-Profi Rocco Reitz bieten

Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Rocco Reitz weckt grosse Begehrlichkeiten. Insbesondere Manchester United ist an ihm dran.

Berichten zufolge sind die Red Devils bereit, 40 Mio. Euro für den 23-jährigen Deutschen zu zahlen. Damit würde der Premier Ligist die Ablöseforderung von Gladbach erfüllen. ManUtd wird im Sommer im Mittelfeldzentrum auf jeden Fall nachlegen. Casemiro hat zuletzt seinen Abschied verkündet. Auch bei anderen Spielern ist die Zukunft offen. Ob Reitz eine der neuen Spieler wird, ist noch offen.

Vertraglich ist dieser bis 2028 an seinen Stammverein Gladbach gebunden. Weitere Klubs aus dem In- und Ausland sind ebenfalls an ihm dran. Namentlich genannt werden RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan und West Ham. Das Feld der Interessenten könnte sogar noch grösser werden.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
200 Millionen Euro

Man United plant Mega-Angebot für Bellingham
Technischer Direktor

Erik ten Hag hört als Trainer vorerst auf und übernimmt neue Aufgabe
Mehr entdecken
Heiss begehrt

ManUtd will 40 Millionen für Gladbach-Profi Rocco Reitz bieten

12.02.2026 - 14:05
Bleibt im Amt

Die Zukunft von Thomas Tuchel steht fest

12.02.2026 - 10:42
Juve will Verteidiger halten

Manchester United führt Rennen um Pierre Kalulu an

9.02.2026 - 13:06
United sagt ab

Spekulationen um Cristiano Ronaldo: Rückkehr nach Europa Thema

9.02.2026 - 12:20
Grosse Nachfrage

Zukunft von Leon Goretzka offen: Klubs bringen sich in Stellung

8.02.2026 - 14:28
Spurs wohl aus dem Rennen

Manchester United hat Yan Diomande auf dem Zettel

8.02.2026 - 12:04
Wechsel im Sommer möglich?

FC Barcelona beobachtet Lisandro Martínez

8.02.2026 - 11:31
Mit 16 Jahren

Der Sohn von Wayne Rooney steht vor 1. Profivertrag bei ManUtd

6.02.2026 - 14:21
Klares Ziel

Harry Maguire hat bereits über seine Zukunft bei ManUtd entschieden

6.02.2026 - 12:00
Langfristiger Kontrakt

ManUtd plant die Vertragsverlängerung mit Kobbie Mainoo

6.02.2026 - 11:39