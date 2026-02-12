ManUtd will 40 Millionen für Gladbach-Profi Rocco Reitz bieten

Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Rocco Reitz weckt grosse Begehrlichkeiten. Insbesondere Manchester United ist an ihm dran.

Berichten zufolge sind die Red Devils bereit, 40 Mio. Euro für den 23-jährigen Deutschen zu zahlen. Damit würde der Premier Ligist die Ablöseforderung von Gladbach erfüllen. ManUtd wird im Sommer im Mittelfeldzentrum auf jeden Fall nachlegen. Casemiro hat zuletzt seinen Abschied verkündet. Auch bei anderen Spielern ist die Zukunft offen. Ob Reitz eine der neuen Spieler wird, ist noch offen.

Vertraglich ist dieser bis 2028 an seinen Stammverein Gladbach gebunden. Weitere Klubs aus dem In- und Ausland sind ebenfalls an ihm dran. Namentlich genannt werden RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan und West Ham. Das Feld der Interessenten könnte sogar noch grösser werden.