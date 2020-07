ManUtd-Gespräche mit Dean Henderson in entscheidender Phase

Manchester United will seinen Keeper Jordan Henderson langfristig binden. Die Gespräche gehen in die alles entscheidende Phase.

Der 23-Jährige stammt aus der eigenen Jugendabteilung, hat sich in den vergangenen beiden Jahren aber bei Sheffield United einen Namen gemacht und dort ganz starke Leistungen gezeigt. Zurück ins zweite Glied will er nicht. Genau dies könnte ihm bei den Red Devils mit David De Gea aber drohen. Laut “Sky Sports” kann sich Manutd-Coach Ole Gunnar Solskjaer aber gut vorstellen mit Dean Henderson und De Gea in die neue Saison zu gehen.

Der aktuelle Vertrag des englischen Nationalkeepers läuft bis 2021, könnte mittels Option aber noch um ein weiteres Jahr verlängert werden. Dies ist indes nicht das Ziel des englischen Rekordmeisters: Dieser möchte Henderson vielmehr gleich mit einem Fünfjahresvertrag binden. Langfristig werde mit ihm als Nummer 1 geplant. Der inzwischen 29-jährige De Gea steht allerdings auch noch bis 2023 unter Vertrag.

psc 30 Juli, 2020 11:55