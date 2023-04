ManUtd-Stürmer Marcus Rashford fällt mehrere Spiele aus

Marcus Rashford hat sich beim 2:0-Sieg gegen Everton am vergangenen Wochenende verletzt und muss mehrere Spiele pausieren.

Der ManUtd-Stürmer erlitt in der Schlussphase des Spiels gegen die Toffees eine muskuläre Verletzung und wurde ausgewechselt. Wie die Red Devils mitteilen, wird Rashford «einige Spiele» ausfallen, soll in dieser Saison aber noch einmal eingreifen können. Sicherlich nicht dabei ist Rashford im Hinspiel des Europa League-Viertelfinal gegen den FC Sevilla am Donnerstag.

Auch gegen Nottingham und im Rückspiel gegen den FC Sevilla dürfte es noch nicht reichen.

psc 12 April, 2023 13:52