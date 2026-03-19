ManUtd muss auf Transfermarkt happigen Rückschlag hinnehmen

Manchester United wird einen seiner Wunschspieler im Sommer wohl nicht bekommen: Der brasilianische Mittelfeldspieler Bruno Guimarães, der die NAchfolge seines Landsmanns Casemiro antreten könnte, steht nicht zum Verkauf.

Newcastle United will sich im Sommer laut «talkSport» auf keinen Fall vom 28-jährigen Spielmacher trennen. Vielmehr peilen die Magpies sogar eine Vertragsverlängerung an. Guimarães läuft seit Anfang 2022 für seinen jetzigen Klub auf und steht zurzeit bis 2028 unter Vertrag.

Wegen einer Oberschenkelverletzung fällt er zurzeit aus. Nach der Länderspielpause sollte er aber zurückkehren. ManUtd muss sich bei seiner Suche nach neuen Mittelfeldgestaltern wohl anderweitig orientieren. Dies wurde auch schon getan. Unter anderem stehen auch Ederson (26, Atalanta), Elliot Anderson (23, Nottingham) Carlos Baleba (22, Brighton & Hove Albion) und Adam Wharton (22, Crystal Palace) im Visier der Red Devils.