Neuer ManUtd-Coach: Ronaldo nennt einen möglichen Rangnick-Nachfolger

Ralf Rangnick wird den Trainerposten bei Manchester United im Sommer wohl an einen Nachfolger übergeben. Superstar Cristiano Ronaldo liefert nun einen Vorschlag, wer dies sein könnte.

In einer Amazon-Doku, die demnächst erscheint, schwärmt der portugiesische Superstar für Diego Simeone von Atlético Madrid. “Er hat eine Menge Mut. Ich mag solche Leute”, sagt Ronaldo. Der 36-Jährige kennt den argentinischen Atlético-Coach noch aus seiner Zeit bei Real Madrid als die beiden eine Rivalität verband. Trotzdem hat CR7 höchsten Respekt vor dem 51-Coach der Rojiblancos. Dessen Feuer und Leidenschaft haben es dem ManUtd-Stürmer sichtlich angetan.

Ob Simeone tatsächlich in den Kreis der möglichen Rangnick-Nachfolger aufsteigt, ist ungewiss. Mittlerweile trainiert er Atlético bereits seit genau zehn Jahren. Und trotz einer aktuellen Negativserie ist sein Job nicht in Gefahr. Vertraglich ist der Gaucho bis 2024 an seinen langjährigen Klub gebunden.

psc 23 Dezember, 2021 11:57