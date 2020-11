Neuer United-Vertrag: Fosu-Mensah zögert

Manchester United verfolgt offenbar einen langfristigen Plan mit Timothy Fosu-Mensah. Der Youngster zögert allerdings mit seiner Unterschrift.

Timothy Fosu-Mensah zeigt sich offenbar ziemlich unzufrieden mit seiner sportlichen Situation bei Manchester United. Dies könnte jedenfalls der Grund dafür sein, dass er laut “Football Insider” mit der Unterzeichnung eines neuen Vertrags auf sich warten lässt.

Dem britischen Portal zufolge liegt dem 22-Jährigen ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakts vor. Fosu-Mensah wurde in dieser Saison erst in zwei Pflichtspielen eingesetzt. Den Grossteil hatte Ole Gunnar Solskjaer für den Verteidiger nicht mal ein Mandat in seinem Spieltagskader übrig.

Fosu-Mensah steht seit 2014 in Manchester unter Vertrag und spielte zunächst einige Jahre in der Jugendakademie. Leihen zu Crystal Palace und dem FC Fulham liessen ihn bis heute nicht das nötige Rüstzeug erlangen, um sich bei United durchzusetzen.

