Phil Jones könnte in die Ligue 1 wechseln

Phil Jones bietet sich scheinbar die Möglichkeit, seine Zelte bei Manchester United noch in den kommenden Tagen abzubauen. Girondins Bordeaux um den ehemaligen Nati-Trainer Vladimir Petkovic lockt.

Die Ära von Phil Jones bei Manchester United könnte in den verbleibenden Transfertagen ein Ende nehmen. Wie die “L’Equipe” berichtet, signalisiert Girondins Bordeaux Interesse an dem universell einsetzbaren Defensivspezialisten. Jones kommt in der laufenden Saison nur auf einen Einsatz in der Premier League.

Nachdem die Girondins am Freitag den brasilianischen Verteidiger Marcelo verpflichtet haben, wollen sie sich nach dem Ausschluss von Laurent Koscielny um einen weiteren Verteidiger bemühen. Es wird erwartet, dass die Abgänge von Otavio und Josh Maja die Lohnkosten des Klubs senken werden, um den Jones-Wechsel zu ermöglichen.

Bordeaux und Vladimir Petkovic sind in akuter Abstiegsgefahr. Nach 22 Spielen hat der ehemalige Nati-Trainer gerade mal 20 Punkte auf dem Konto.

aoe 29 Januar, 2022 15:49