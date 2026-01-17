Verlässt Harry Maguire Manchester United im Januar?

Bei Manchester United sind prominente Anfragen für Harry Maguire eingegangen. Ein Januarwechsel scheint dennoch nicht zustande zu kommen.

Harry Maguire hätte Manchester United im Januar gut und gerne verlassen können. Die «Sun» berichtet, dass United Anfragen des AC Mailand und von einigen Vereinen aus der Premier League abgeblockt hat. Der englische Rekordmeister plant also zumindest bis Ende Saison mit Maguire.

Wie es darüber hinaus weitergeht, bleibt erst mal offen. Maguires Vertrag läuft in weniger als einem halben Jahr aus. United beschäftigt sich mit Nottinghams Murillo als potenziellem Maguire-Ersatz, aber auch hier ist wohl noch nichts fortgeschritten.

Der 32-Jährige war die vergangenen Monate verletzungsbedingt ausgefallen, gab am Samstag beim 2:0-Sieg im Stadtderby gegen Manchester City unter der Leitung des neuen Interimstrainers Michael Carrick aber sein Startelf-Comeback.