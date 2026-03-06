Die Wettbüros sind sich sicher, wer neuer ManUtd-Trainer wird

Die Trainersituation bei Manchester United im Hinblick auf die kommende Saison ist noch ungeklärt. Die englischen Wettbüros haben sich zurzeit auf einen eindeutigen Favoriten festgelegt.

Laut den Buchmachern wird der derzeitige Interimstrainer Michael Carrick auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen. Der Ex-Profi hat einen phänomenalen Start hingelegt: Seit seiner Übernahme nach der Trennung von Ruben Amorim Anfang des Jahres hat er von acht Spielen sechs gewonnen und ein Remis erzielt. Einzig die letzte Partie am vergangenen Mittwoch bei Newcastle United ging verloren.

Die Profis sind voll des Lobes für den Coach, was die Wettbüros wohl zusätzlich zuversichtlich stimmt, dass dieser an Bord bleibt. Über die Branche hinweg werden die Chancen auf einen Carrick-Verbleib auf 62 Prozent geschätzt. Dahinter folgen als krasse Aussenseiter Oliver Glasner (17 Prozent), Thomas Tuchel (7 Prozent) und Xabi Alonso sowie Luis Enrique (jeweils 5 Prozent). Den von Journalist Ben Jacobs zuletzt gehandelten Julian Nagelsmann, Roberto Martinez und Roberto De Zerbi werden von den Buchmachern aktuell keine Chancen eingeräumt.

Die ManUtd-Bosse warten den weiteren Saisonverlauf noch ab. Einige potentielle Kandidaten verfügen auch noch über andere Engagements und werden noch nicht kontaktiert.