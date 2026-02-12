Die Zukunft von Thomas Tuchel steht fest

Thomas Tuchel wird über die WM hinaus im Amt des englischen Nationaltrainers bleiben.

Der 52-jährige Deutsche soll die Three Lions auch an die Heim-EM im Janr 2028 führen. Die FA bestätigt im Laufe des Donnerstags die Vertragsverlängerung. Tuchel hatte seinen Posten Anfang 2025 angetreten und mit der Mannschaft die WM-Qualifikation auf souveräne Art und Weise geschafft. Mit seiner Arbeit sind die FA-Verantwortlichen sehr zufrieden. Deshalb haben der Coach und auch dessen Assistenten die Ende der WM auslaufenden Verträge um zwei weitere Jahre verlängert.

Zuletzt gab es mögliche Spekulationen um eine Unterschrift Tuchels bei Manchester United, das im Hinblick auf die kommende Saison einen neuen Trainer sucht. Dazu wird es aber nicht kommen. Die Red Devils müssen sich anderswo umsehen.