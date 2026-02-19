Newcastle ist im Sommer unter einer Bedingung zu Woltemade-Verkauf bereit

Newcastle United schliesst einen Verkauf von Nick Woltemade im Sommer nach nur einer Saison nicht aus. Dafür muss allerdings eine Bedingung erfüllt werden.

Der Premier Ligist zahlte für den 24-jährigen Angreifer im vergangenen Sommer 75 Mio. Euro an den VfB Stuttgart. Laut Transferexperte Ben Jacobs will Newcastle in jedem Fall dieselbe Summe sehen, falls Woltemade den Klub bereits wieder verlässt.

Ob es angesichts des noch bis 2031 laufenden Kontrakts des Nationalspielers tatsächlich schon wieder zum Wechsel kommt, ist jedoch fraglich. «The Athletic» berichtet, dass Trainer Eddie Howe weiterhin auf Woltemade setzen will, aber noch die richtige Rolle für diesen sucht. Idealerweise sieht der Magpies-Coach den Angreifer in einer eher tieferen Rolle und nicht als klassischen Mittelstürmer.

Zuletzt musste Woltemade allerdings häufiger als ihm lieb war auf der Ersatzbank Platz machen.