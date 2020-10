Perfekt: Allan Saint-Maximin verlängert in Newcastle

Der 23-Jährige stiess vor Jahresfrist für 18 Mio. Euro Ablöse aus Nizza zu den Magpies und hat sich dort festgespielt. Jetzt bindet sich Saint-Maximin gleich für die kommenden sechs Jahre an den Premier League-Klub. In der aktuellen Saison kam er bisher in drei Premier League-Spielen zum Einsatz und erzielte ein Tor.

Das Eigengewächs von St. Étienne war früher auch schon für Monaco und in der Bundesliga für Hannover 96 aktiv.

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#NUFC are thrilled to announce that Allan Saint Maximin has signed a new six-year contract!

Delighted to have you signed up, @asaintmaximin! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 14, 2020