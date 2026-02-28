«Sehr optimistisch»: Atlético zum Stand bei Antoine Griezmann

Orlando City hat Antoine Griezmann ein lukratives Angebot unterbreitet. Bei Atlético Madrid ist man überzeugt davon, dass der Offensivstar die laufende Saison zu Ende spielen wird.

Bei Atlético Madrid besteht Zuversicht, dass Antoine Griezmann die aktuelle Saison zu Ende spielen wird. «Ich bin sehr optimistisch, sehr optimistisch. Wir sind in einer guten Phase – und das ist gut für alle. Die grossen Teams müssen da sein, kämpfen, und das tun wir. Das ist gut für Atlético, für die Fans und für den Fussball», erklärt Vereinspräsident Enrique Cerezo bei «Radio Marca».

Ob der Vorsteher damit Erfolg haben wird? Griezmann soll bei Atlético bereits die Freigabe für einen sofortigen Wechsel erbeten haben, aus der nordamerikanischen Major League Soccer will Orlando City den ehemaligen französischen Nationalspieler unbedingt verpflichten.

Griezmann soll im Wechselfall zukünftig 20 Millionen Euro im Jahr verdienen können. Sein Vertrag im roten Bezirk Madrids wurde erst im vorigen Sommer bis 2027 ausgeweitet.

In dieser Sache wird nun entscheidend sein, inwiefern Griezmann tatsächlich auf einen Wechsel drängt. Der Transfermarkt in den USA hat noch einige Zeit geöffnet, bis zum 26. März können dort noch Deals abgewickelt werden.