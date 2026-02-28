SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Orlando City lockt

«Sehr optimistisch»: Atlético zum Stand bei Antoine Griezmann

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 28 Februar, 2026 12:06
«Sehr optimistisch»: Atlético zum Stand bei Antoine Griezmann

Orlando City hat Antoine Griezmann ein lukratives Angebot unterbreitet. Bei Atlético Madrid ist man überzeugt davon, dass der Offensivstar die laufende Saison zu Ende spielen wird.

Bei Atlético Madrid besteht Zuversicht, dass Antoine Griezmann die aktuelle Saison zu Ende spielen wird. «Ich bin sehr optimistisch, sehr optimistisch. Wir sind in einer guten Phase – und das ist gut für alle. Die grossen Teams müssen da sein, kämpfen, und das tun wir. Das ist gut für Atlético, für die Fans und für den Fussball», erklärt Vereinspräsident Enrique Cerezo bei «Radio Marca».

Ob der Vorsteher damit Erfolg haben wird? Griezmann soll bei Atlético bereits die Freigabe für einen sofortigen Wechsel erbeten haben, aus der nordamerikanischen Major League Soccer will Orlando City den ehemaligen französischen Nationalspieler unbedingt verpflichten.

Griezmann soll im Wechselfall zukünftig 20 Millionen Euro im Jahr verdienen können. Sein Vertrag im roten Bezirk Madrids wurde erst im vorigen Sommer bis 2027 ausgeweitet.

In dieser Sache wird nun entscheidend sein, inwiefern Griezmann tatsächlich auf einen Wechsel drängt. Der Transfermarkt in den USA hat noch einige Zeit geöffnet, bis zum 26. März können dort noch Deals abgewickelt werden.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Sofortiger Wechsel?

Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Einigung fast da

Tottenham holt Conor Gallagher in die Premier League zurück
Kommt von Atlético Madrid

Roma tütet Transfer von Giacomo Raspadori ein – alle Details
Mehr entdecken
Orlando City lockt

«Sehr optimistisch»: Atlético zum Stand bei Antoine Griezmann

28.02.2026 - 12:06
Zustimmung fehlt noch

Antoine Griezmann bittet Atlético um sofortige Freigabe für MLS-Wechsel

27.02.2026 - 12:13
Bislang kein Kontakt

Sportdirektor Deco spricht über Barça-Bemühungen um Julian Alvarez

27.02.2026 - 10:27
Konkurrenz von der Insel

Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

25.02.2026 - 13:07
Konkrete Gespräche laufen

Griezmann-Überraschung: Steht vor Wechsel in die MLS

24.02.2026 - 09:18
Captain geht wohl von Bord

ManCity-Vertragsende: Wechselt Bernardo Silva nach Spanien?

21.02.2026 - 15:43
Riesige Summe

Atlético stellt irre Forderung für Julian Alvarez

20.02.2026 - 11:26
Vom eigenen Klub

Atlético-Torjäger Julian Alvarez erhält lukratives Vertragsangebot

18.02.2026 - 18:58
Aimar García

Brisant: Real Madrid spannt Stadtrivale Atlético ein Supertalent aus

18.02.2026 - 16:12
Stürmer soll kommen

Ein Barça-Profi lockt Julian Alvarez öffentlich zu den Katalanen

11.02.2026 - 16:23