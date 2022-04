Zlatan Ibrahimovic besucht Mino Raiola im Spital

Zlatan Ibrahimovic und sein Berater Mino Raiola pflegen eine enge Freundschaft, die weit über eine rein geschäftliche Beziehung hinausgeht. Der schwedische Milan-Stürmer hat den italienischen Agenten am Donnerstagnachmittag im Spital besucht.

Dies nachdem am Mittag von italienischen Journalisten die Falschmeldung verbreitet wurde, wonach Raiola verstorben sei. Der 54-Jährige befindet sich wegen einer schweren Erkrankung in Spital San Raffaele in Mailand. Gemäss “Sport Mediaset” hat ihn Ibrahimovic dort besucht. Verschiedene andere Spieler, darunter Mario Balotelli, haben die Medien für ihre Falschmeldungen scharf kritisiert.

Aus dem Mailänder Spital war vom Chefarzt zu vernehmen, dass Raiola zwar in einem ernsten Zustand, aber nicht verstorben sei. Auch der Berater selbst meldete sich via Twitter zu Wort.

