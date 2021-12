Christian Eriksen wird Vertrag bei Inter Mailand wohl auflösen

Christian Eriksen wird vermutlich nie mehr das Trikot von Inter Mailand tragen. In der kommenden Woche soll eine Entscheidung über seine Zukunft im San Siro getroffen werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Inter Mailand und Christian Eriksen ist eigentlich noch bis Ende Juni 2024 definiert. Nach seinem Herzstillstand wurde dem 29-Jährigen ein Defibrillator implantiert, mit dem er in der Serie A den Regularien entsprechend nicht auflaufen darf.

Gemäss “Calciomercato.com” werden Ärzte in der kommenden Wochen eine abschliessende Bewertung vornehmen. Für Eriksen dürfte es wegen des bestehenden Reglements nicht weitergehen in Mailand, so dass eine vorzeitige Auflösung des Vertragsverhältnisses als wahrscheinlichste Option gilt.

Eriksen trainierte vor wenigen Tagen erstmals nach seinem Herzstillstand wieder mit dem Ball. Erste Gehversuche unternahm der dänische Nationalspieler bei seinem Jugendklub Odense BK. “Wir sind sehr glücklich darüber, dass Christian Eriksen dieser Tage auf unseren Plätzen an seine Form arbeitet”, sagte Sportdirektor Michael Hemmingsen bei “BT”.

