Der FC Basel hat gegen Lugano massive Personalprobleme in der Abwehr

Der FC Basel hat die Abgänge der Innenverteidiger Adrian Barisic (Braga) und Jonas Adjetey (Wolfsburg) nach wie vor nicht aufgefangen. Dies führt nun zu massiven Engpässen.

Grund dafür sind weitere Ausfälle in der Defensive: Bei der 0:2-Niederlage in Sion musste Trainer Stephan Lichtsteiner gleich zwei Verteidiger angeschlagen auswechseln: Flavius Daniliuc bereits in der ersten Halbzeit und Kevin Rüegg nach 52 Minuten. Beide könnten gegen Lugano am Wochenende ausfallen.

In Sion bildeten plötzlich Nicolas Vouilloz und der gelernte Aussenverteidiger Dominik Schmid das Innenverteidiger-Duo. Sicherlich nicht die bevorzugte Formation von Lichtsteiner. Mit Marvin Akahomen verfügt der FCB-Coach zwar noch über einen gelernten Innenverteidiger. Dieser verfügt aktuell aber nicht über die notwendige Spielpraxis.

Unter Umständen stehen Lichtsteiner gegen Lugano mit Keigo Tsunemoto, Dominik Schmid, Marvin Akahomen, Nicolas Vouilloz und Moussa Cissé nur fünf Verteidiger zur Verfügung. Finn van Breemen fällt wegen einer Blessur aus, die er sich bei der U21 zugezogen hat.

FCB-Boss David Degen hat nach dem Abgang von Adjetey angekündigt, dass auf jeden Fall noch ein neuer Verteidiger kommen wird. Bis Montag bleibt dafür noch Zeit. Spekuliert wird unter anderem über Becir Omeragic und Abubacarr Sedi Kinteh. Am Sonntag wird ein allfälliger Neuzugang aber sicherlich noch nicht zum Zug kommen. Der Engpass besteht.