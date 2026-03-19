Exklusiv: Nationalgoalie zum FC Thun? Das ist dran

Aus Bulgarien schwappten Spekulationen rüber, der FC Thun beschäftige sich mit einem Transfer von Svetoslav Vutsov. Im Berner Oberland macht sich deshalb Verwunderung breit.

Beim FC Thun staunten sie am Mittwoch nicht schlecht. In Bulgarien berichtete das Portal «sportal.bg» vom Interesse an Svetoslav Vutsov, der bei Levski Sofia unter Vertrag steht und zehn Nationalspiele für sein Heimatland absolviert hat.

An dem kolportierten Interesse, so erfuhr es 4-4-2.ch aus Vereinskreisen, ist allerdings nichts dran. Im Berner Oberland wurde sehr verwundert auf das Vutsov-Gerücht reagiert, das nicht mehr als eine Ente sei.

Thun ist nach momentanem Stand gar nicht auf der Suche nach einem neuen Goalie und hat zudem erst im Winter den ambitionierten Tim Spycher vom FC Basel unter Vertrag genommen.

Svetoslav Vutsov kein Thema: FC Thun plant mit Niklas Steffen

In Thun sehen sie sich auf der Goalieposition hervorragend aufgestellt. Mit Niklas Steffen, der erst im Dezember seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat, kann der Leader der Super League auf einen der besten Torhüter der höchsten Schweizer Fussballspielklasse zählen.

Steffen ist bei Thun fest eingeplant – ein neuer Goalie soll deshalb nicht verpflichtet werden. Der Solothurner spielt eine fantastische Saison, verantwortet mit 33 Gegentoren die beste Abwehr der Liga und hat sich dadurch sogar in den Fokus der Schweizer Nati gespielt.

Klar ist aber auch: Durch seine aussergewöhnlichen Leistungen ist Steffen in das Visier von etlichen Klubs geraten, eine heisse Spur gibt es derzeit aber noch nicht.

Sollte sich Steffen im Sommer für den nächsten Karriereschritt entscheiden, müssten die Thuner den Goaliemarkt sondieren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das allerdings nicht vonnöten – und Svetoslav Vutsov deshalb auch kein Thema.