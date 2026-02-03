SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Trennung erfolgt

FCZ findet Lösung bei Lisandru Tramoni und löst Vertrag auf

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 12:37
Bereits seit mehreren Wochen sucht der FC Zürich eine Lösung bei Lisandru Tramoni (4-4-2.ch berichtete exklusiv). Nachdem für den 22-jährigen Franzosen kein Abnehmer gefunden wurde, hat man sich nun auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Der Angreifer kam in dieser Saison bei den Zürchern zu sieben Teileinsätzen bei den Profis. Seit dem Amtsantritt von Dennis Hediger und sogar schon zuvor stand er allerdings nicht mehr im Kader. Nun wird der eigentlich noch bis 2028 laufende Kontrakt aufgelöst, wie der FCZ mitteilt.

Tramoni stiess im letzten Sommer ablösefrei aus Pisa zu den Zürchern, konnte sich da aber nicht durchsetzen. Nun kann er sich auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber begeben. Dieser muss dann keine Ablöse zahlen.

