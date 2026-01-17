SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Dennis Hediger bestätigt

FCZ-Star Jahnoah Markelo für Transfergespräche freigestellt

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 17 Januar, 2026 16:00
Jahnoah Markelo wird den FCZ aller Voraussicht nach im Januar verlassen – der Offensivstar ist für Transfergespräche freigestellt. Das bestätigt Dennis Hediger.

Der FC Zürich ist auf Transfererlöse angewiesen. Einen Batzen an Franken würde der Super-League-Klub mit dem Verkauf von Jahnoah Markelo machen. Und genau dessen Abgang rückt immer näher.

«Er ist weiterhin freigestellt, um Transfermöglichkeiten zu besprechen», sagte FCZ-Trainer Dennis Hediger an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Servette (Sonntag, 14 Uhr). «Wir haben ihm die Freiheit gegeben, dass er sich mit Interessenten und seinen Beratern treffen darf. Wir gehen davon aus, dass das gut kommen wird in den nächsten Tagen.»

Wohin es Markelo ziehen könnte, ist offen – zuletzt gab es Gerüchte über ein Interesse aus England vom Zweitligisten Portsmouth. Nach Informationen von 4-4-2.ch gab es im vergangenen Sommer reges Interesse aus den Niederlanden.

Kommen Mirlind Kryeziu und Ricardo Rodriguez zum FCZ zurück?

Hediger wurde ausserdem zu einer möglichen Rückkehr von Mirlind Kryeziu und Ricardo Rodriguez befragt. «Ich kenne die Vergangenheit und die Verbindung der Spieler mit den Fans. Natürlich wären das tolle Geschichten», so Hediger.

Kryeziu ist nach seinem Ausscheiden im vergangenen Sommer noch ohne Verein, Rodriguez‘ Vertrag bei Real Betis läuft in weniger als einem halben Jahr aus.

