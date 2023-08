Messi "viel glücklicher" in Miami nach Abschied von PSG

Lionel Messi wechselt nach zwei Jahren bei PSG zu Inter Miami. Dort fühlt sich der Argentinier pudelwohl und ist überaus glücklich.

Lionel Messi startet bei Inter Miami in den USA durch. Der siebenfache Weltfussballer erzielte in fünf Spielen bereits acht Tore für die MLS-Franchise. Tata Martino, Trainer von Inter Miami klärt nun über den Grund für die starken Leistungen seines Schützlings auf und erklärt, dass Messi in Miami "viel glücklicher" als zuvor bei Paris Saint-Germain sei.

"Man sieht es auf dem Platz. Er ist viel ruhiger, viel glücklicher", sagte Martino bei einer Pressekonferenz. "Dass er glücklich ist, hat auch damit zu tun, wo er vorher war", ergänzte der Coach, der Messi bereits beim FC Barcelona und der argentinischen Nationalelf betreut hatte.

adk 15 August, 2023 11:19