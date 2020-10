Embolo rassistisch angefeindet: Gladbach bezieht Stellung

Nati-Star Breel Embolo wurde auf Instagram aufs Übelste rassistisch beleidigt. Sein Klub Borussia Mönchengladbach verurteilt die Aktion aufs Schärfste und bezieht in einer Mitteilung Stellung.

“Unser Spieler Breel Embolo ist am gestrigen Samstag auf Instagram von einem anonymen User (lenna_rt1904) aufs Übelste rassistisch beleidigt worden (“Du dumme schwarze Sau. Warum ist so ein N**** wie du Stürmer, wie blind kann man sein”; d. Red.). Borussia ist erschüttert und verurteilt solche Anfeindungen aufs Schärfste”, lässt sich Borussia Mönchengladbach via Twitter zitieren.

Beim Bundesliga-Klub werde davon ausgegangen, “dass sie nicht von einem Anhänger von Borussia Mönchengladbach stammen, denn sie widersprechen komplett den Werten, für die Borussia steht: gegen Rassismus und für Toleranz.”

Gladbach stehe hinter Embolo und allen anderen, die mit Rassismus zu kämpfen haben. “Der VfL setzt alles daran, den Täter, der sein Profil mittlerweile gelöscht hat, gemeinsam mit den zuständigen Behörden zu ermitteln und bedankt sich in diesem Zusammenhang für sachdienliche Hinweise”, teilen die Fohlen weiter mit. Embolo kommentierte die Beleidigung seinerseits in einer Instagram-Story ironisch mit: “Starke Leistung.”

