Die TSG Hoffenheim droht bei Andrej Kramaric den Kürzeren zu ziehen

Die TSG Hoffenheim möchte ihren Stürmer Andrej Kramaric über diese Saison hinaus halten und hat diesem bereits einen unterschriftsreifen Vertrag bis 2027 oder sogar 2028 vorgelegt. Der Kroate könnte sich aber anders entscheiden.

Der Nationalspieler spekuliert mit 34 Jahren und angesichts seiner weiterhin sehr soliden Leistungen auf einen letzten «grossen» Vertrag. Hoffenheim ist nicht bereit, allzu tief in die Taschen zu greifen und kann finanziell möglicherweise nicht das Paket stemmen, das sich Kramaric vorstellt.

Deshalb scheint sich nun ein Abgang des Angreifers abzuzeichnen. Damit würde eine mehr als zehnjährige Ära enden. Bereits seit Anfang 2016 läuft Kramaric nämlich für die TSG auf.

Der Weg des Stürmers führt möglicherweise ins Ausland. Zu welchem Verein ist noch völlig unklar.