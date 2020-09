Der 22-jährige Angreifer wird für die aktuelle Saison von RB Leipzig aus, wo er keine zentrale Rolle mehr spielte. Die Leihgebühr soll 2 Mio. Euro betragen. Leipzig hatte sich den wendigen Angreifer vor Jahresfrist für 18 Mio. Euro fix von Everton geschnappt. Lookman kam dann aber nur zu elf Bundesliga-Einsätzen. Nun kehrt er auf die Insel zurück.

💬 “After the conversations I had with Scott Parker, I got a great feeling, that's the working relationship I want to have. He’s young and hungry and I’m young and hungry as well so it’s a good match.” – @Alookman_ 👀#TheMan pic.twitter.com/MzMxrAbG8x

— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 30, 2020