Leipzig-Boss Mintzlaff: Eberl-Deal “auf der Zielgeraden”

RB Leipzig will Max Eberl als neuen Sportchef installieren. Der Deal dürfte in Kürze perfekt sein, wie Oliver Mintzlaff nun verraten hat.

Geht es nach RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, herrscht bei den Sachsen Optimismus, dass man sich mit Borussia Mönchengladbach hinsichtlich eines Wechsels von Max Eberl zeitnah einigen kann. “Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben. Wir gehen davon aus, dass wir eine Einigung erzielen”, so Mintzlaff am Samstag vor dem 0:3 bei den Fohlen gegenüber “Sky”.

Eberl hatte im Januar bei Borussia Mönchengladbach eine Auszeit angekündigt. Seither ruht der bis 2026 gültige Kontrakt des langjährigen Managers bei den Gladbachern. Zuletzt stand für RB Leipzig eine Ablöseforderung von mindestens fünf Millionen Euro im Raum.

adk 18 September, 2022 12:33