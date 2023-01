Der Zeitpunkt des Comebacks von Nkunku steht (ungefähr) fest

RB Leipzig muss bei der Wiederaufnahme der Bundesliga zunächst auf seinen besten Spieler Christopher Nkunku verzichten. Trainer Marco Rose liefert am Donnerstag ein Update, was den Zeitpunkt des geplanten Comebacks des Franzosen anbelangt.

Festnageln lassen will sich der RB-Coach nicht. Es gibt aber durchaus einen Zeitplan, was die Rückkehr von Nkunku angeht. «Wir peilen im Moment tatsächlich so Ende Februar/Anfang März an, was komplettes Teamtraining und möglicherweise dann auch eine schnelle Integration in den Spielbetrieb an», sagt Rose und ergänzt, dass der Angreifer die Zeit kriege, die er brauche.

Nkunku hatte sich in der unmittelbaren WM-Vorbereitung bei der Équipe tricolore einen Aussenbandriss im Knie zugezogen und fällt seither aus. Immerhin kann der 25-Jährige bereits wieder fussballspezifische Übungen absolvieren. Noch ist er aber nicht bereit für komplette Mannschaftstrainings oder Spiele.

psc 19 Januar, 2023 16:23