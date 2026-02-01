SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Werder Bremen zieht Konsequenzen: Horst Steffen nicht mehr Trainer

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 10:52
Der SV Werder Bremen hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Horst Steffen getrennt. Die Entscheidung fiel nach dem 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach und mehreren internen Gesprächen in den vergangenen Tagen. Für die Grün-Weissen war es bereits das zehnte Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg.

Geschäftsführer Fußball Clemens Fritz erklärte, dass man nach eingehender Analyse nicht mehr davon überzeugt gewesen sei, gemeinsam mit Steffen die Wende zu schaffen. Die lange sieglose Phase habe letztlich den Ausschlag gegeben, auch wenn dem Trainer intern große Wertschätzung entgegengebracht worden sei.

Bis auf Weiteres übernehmen die bisherigen Assistenten Raphael Duarte und Christian Gross die Mannschaft. Parallel dazu hat Werder die Suche nach einem neuen Cheftrainer aufgenommen. Dabei wolle man nichts überstürzen, sondern die aus Sicht des Vereins bestmögliche Lösung finden.

Steffen war erst im Sommer von der SV Elversberg nach Bremen gekommen. In 20 Bundesligapartien holte Werder unter seiner Leitung vier Siege, sieben Unentschieden und musste neun Niederlagen hinnehmen.

