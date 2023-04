Eintracht Frankfurt krallt sich Omar Marmoush

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um den ägyptischen Wolfsburg-Profi Omar Marmoush endgültig für sich entschieden.

Laut «Bild» wechselt der 24-jährige Stürmer im Sommer ablösefrei zu den Hessen. Den letzten Teil des Medizinchecks habe dieser erfolgreich absolviert, somit kann die Vertragsunterzeichnung bis 2027 erfolgen. Marmoush stiess 2017 zu den Wölfen und wurde zwischenzeitlich nach St. Pauli und an Stuttgart verliehen. Nun nimmt er in Frankfurt die nächste Herausforderung an.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner kennt den Rechtsfuss aus gemeinsamen Zeiten in Wolfsburg.

psc 7 April, 2023 16:34