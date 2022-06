Wechsel durch: RB Leipzig krallt sich Xaver Schlager

Der Transfer des österreichischen Nationalspielers Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg zu Ligakonkurrent RB Leipzig ist in trockenen Tüchern.

Wie die “Bild” berichtet, wurden am Freitag letzte Details geklärt. Noch im Laufe des Tages wird der Transfer bekanntgegeben. Leipzig überweist für den 24-jährigen Mittelfeldspieler 12 Mio. Euro an die Wölfe. Genau für diese Summe wechselte Schlager im Sommer 2019 von Red Bull Salzburg nach Wolfsburg. Der Defensivstratege befand sich schon lange auf dem Radar der Leipziger, zumal er beim Partnerklub in Salzburg ausgebildet wurde. Nun kann Trainer Domenico Tedesco in der neuen Saison auf den Abräumer zählen. Dafür könnte Leipzig mit Konrad Laimer einen anderen österreichischen Nationalspieler verlieren. Der 25-Jährige wird weiterhin vom FC Bayern umworben.

psc 17 Juni, 2022 10:41