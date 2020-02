Löw schliesst Comebacks von Degradierten nicht aus

Unmittelbar nach der verkorksten WM 2018 wurden Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels aus dem DFB-Team gestrichen. Bundestrainer Joachim Löw schliesst Comebacks mittlerweile nicht mehr aus.

Durch ihre guten Auftritte im Dress des FC Bayern beziehungsweise Borussia Dortmund dürfen sich Jerome Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels berechtige Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme mit dem DFB-Team machen.

“Mats Hummels und Thomas Müller sind, genauso wie Jerome Boateng, Spieler mit einer aussergewöhnlichen Qualität und mit großen Verdiensten für Deutschland”, so Löw im Interview mit “Welt am Sonntag” und “Bild am Sonntag”. “Ich weiss, dass ich mich als mögliche Option auf sie verlassen könnte, wenn wir kurz vor der EM Probleme bekämen. Jetzt ist es aber zu früh, um Fragen zu beantworten, die sich noch nicht stellen.”

adk 2 Februar, 2020 15:14