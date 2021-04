Lars Stindl will an Olympia teilnehmen

Gladbachs Kapitän Lars Stindl hat für eine Nominierung für die EM-Teilnahme mit Deutschland im Sommer wohl nur geringe Chancen. Der 32-Jährige könnte aber an Olympia zum Zug kommen.

Der Routinier steht auf einer Liste von Spielern, die für das Turnier in Tokyo infrage kommen könnten. Im Interview mit der “Bild” bestätigt Stindl noch einmal, dass er gerne an Olympia teilnehmen würde, falls die Rahmenbedingungen stimmen: “Ich stehe wie einige andere ältere Profis auf der Olympia-Liste. Die Überlegung, mich mitzunehmen, gibt es. Es ist ein tolles Ereignis, Olympia ist ein grosses Ziel für mich. Es muss aber natürlich gewährleistet sein, dass die Sportler in Japan kein Gesundheits-Risiko eingehen.”

psc 19 April, 2021 16:59