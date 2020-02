Andersson verlängert: “Unglaublich schöne Momente”

Sebastian Andersson und Fussball-Bundesligist Union Berlin haben sich auf die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit verständigt. Der Angreifer wurde im Januar von einigen Klubs umgarnt.

Ursprünglich wäre der Arbeitsvertrag von Sebastian Andersson bei Union Berlin Ende Juni dieses Jahres ausgelaufen. Der vom Schweizer Urs Fischer trainierte Bundesligist gibt bekannt, dass der Kontrakt verlängert wurde. Zur Laufzeit machen die Köpenicker dagegen keine Angaben.

“Ich habe mich bei Union und in Berlin mit meiner Familie sehr schnell eingelebt und freue mich deshalb, meinen Vertrag hier zu verlängern. In den eineinhalb Jahren, in denen ich bisher hier spiele, gab es viele unglaublich schöne Momente. Ich möchte meinen Anteil dazu beitragen, dass wir davon in nächster Zeit noch mehr erleben”, erklärt Andersson seinen Entscheid.

Im Zuge der auslaufenden Kooperation hatten sich im Januar Wechselgerüchte aufgetan. Andersson wurde unter anderem mit dem FC Valencia, Zenit St. Petersburg und Brighton & Hove Albion in Verbindung gebracht.

Der Schwede liefert mit acht Saisontoren einen grossen Beitrag zur starken Union-Saison. Das Fischer-Team liegt nach 20 Spielen auf Rang zwölf der Bundesliga-Tabelle.

DFB-Pokal Viertelfinale, endlich Freitag, Start ins Wochenende – mehr geht nicht? Wir haben noch etwas für euch: Seb #Andersson bleibt Unioner! 🇸🇪 Alle Infos zur Vertragsverlängerung gibts hier

📄👉🏼 https://t.co/w3Ww2fuXtX 🔴⚪️#fcunion #SA10 #bleibtunioner pic.twitter.com/WAiee7yrMx — 1. FC Union Berlin (@fcunion) February 7, 2020

aoe 8 Februar, 2020 11:29