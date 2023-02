Trotz 0:3-Pleite: Union-Profis erhalten Lob und zwei freie Tage

Union Berlin war am Sonntag im Spitzenspiel beim FC Bayern chancenlos und lag bereits zur Pause 0:3 hinten. Trotz der klaren Niederlage gibt es von Trainer Urs Fischer Lob für die letzten Wochen.

Vor allem das Weiterkommen in der Europa League gegen Ajax Amsterdam freut den Schweizer Trainer und natürlich auch alle Fans, stellt es doch den grössten internationalen Erfolg des Klubs dar. «Meine Jungs haben in den letzten Wochen viel Gutes geleistet, da kann man jetzt auch mal eine Niederlage akzeptieren», wird Fischer von der «Bild» zitiert.

Eine grosse Analyse zum Bayern-Spiel braucht der 57-Jährige offenbar nicht: «Die Analyse ist einfach. Wir hatten einfach keine Chance. Bayern war um zwei, drei Klassen besser als wir.»

Trotz der klaren Niederlage in München kriegen die Profis nach zuletzt anstrengenden Wochen erst einmal zwei freie Tage zum Durchschnaufen. Erst am Mittwoch geht es auf dem Trainingsplatz weiter. Der nächste Ernstkampf steht am Samstag mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln an.

psc 27 Februar, 2023 14:12