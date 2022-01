Urs Fischer weiss, weshalb seine Union-Spieler so selten verletzt sind

Union Berlin hat die gesündeste Mannschaft der Bundesliga: Bei keiner anderen Mannschaft treten in dieser Saison derart wenige Verletzungen und Ausfälle auf. Die “Eisernen” werden ihrem Ruf also gerecht. Und Trainer Urs Fischer weiss, weshalb.

Der Schweizer Erfolgscoach streicht die perfekte Balance zwischen Training, Spielen und Erholung heraus, die bei Union vor allem dank Fitnesstrainer Martin Krüger offenbar gefunden wurde. Dieser bestimmt, natürlich in Absprache mit dem Trainerteam und auch den Spielern, wie lange Trainingseinheiten dauern dürfen und wer auch mal geschont werden muss. Laut “Bild” erachtet Fischer auch die Dreifachbelastung, denen die Köpenicker in der Hinrunde ausgesetzt waren, als durchaus positiv. Der Regeneration wurde noch grössere Wichtigkeit beigemessen: “Da hat man nicht so viele Trainingseinheiten, in denen sich Spieler auch verletzen können.”

Fischer führt aus: “Es hat mit der individuellen Steuerung und auch mit den Spielern selbst zu tun. Auch das Trainerteam und die medizinische Abteilung haben ihren Anteil.”

In der Rückrunde fällt die Dreifachbelastung weg. International ist Union nicht mehr vertreten. Der Trainingsumfang könnte wieder etwas gesteigert werden – hoffentlich nicht auf Kosten der Robustheit.

