Corona-Chaos bei Mainz 05: 11 Spieler müssen in Quarantäne

Am Wochenende steht der Bundesliga-Start auf dem Programm. Für Mainz 05 könnte dieser aber wegen gleich drei Corona-Fällen in der Mannschaft verschoben werden.

Vier Tage vor dem geplanten Spiel gegen RB Leipzig meldet Mainz 05 am Mittwochnachmittag, dass drei Profis positiv auf Covid-19 getestet wurden. Auch ein Mitglied des Trainerteams sei positiv getestet worden. Zwei der Betroffenen haben den kompletten Impfschutz. Bis auf leichte Symptome geht es ihnen den Erkrankten gut. Für sie sowie acht weitere Spieler und zwei Mitglieder des Trainerstaffs ordnete das Gesundheitsamt in Mainz häusliche Isolation an. Das Training am Mittwoch wurde abgesagt.

Ob die geplante Partie gegen Leipzig am Sonntag stattfinden kann, ist noch ungewiss. Der Bundesligist steht im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt Mainz und der DFL.

Zwei weitere Spieler und ein Mitglied des Trainerteams sind positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle Erkrankten sowie zehn weitere 05ER wurden umgehend in häusliche Quarantäne versetzt. Weitere Infos: https://t.co/TaRQbbHk1f #mainz05 pic.twitter.com/qzn5mc74Hd — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 11, 2021

psc 11 August, 2021 15:43