Martin Schmidt verlässt Mainz 05 nun komplett

Martin Schmidt verlässt Mainz 05 nach mehr als elf Jahren. Der 57-jährige Schweizer legt auch seine Beratertätigkeit nieder.

Dies teilt Schmidt in einer Videobotschaft mit. Dabei bedankt er sich für die vielen positiven Begegnungen, die er machen konnte. "Nach so vielen Jahren ist dieser Abschied für mich mit sehr vielen Emotionen verbunden. Eine lange und gemeinsame Geschichte, die als U23-Cheftrainer begann, mich als Profi-Cheftrainer mit dem Verein durch Europa ziehen und jüngst als Sportdirektor zusammen mit der 05-Familie und der ganzen Stadt zwei unglaublich Klassenerhalte feiern ließ. So ist es nun auch sportlich ein guter Zeitpunkt, allen zu danken und Adieu zu sagen. Mainz hat mein Leben geprägt und mit einem Rucksack voller Erfahrungen, Erfolge und unvergesslichen Momenten der Freude kann ich nun neue Projekte und Herausforderungen ins Auge fassen. Merci, liebe Mainzer", sagt er.

Schmidt hat beim Bundesligisten diverse Funktionen bekleidet. Zunächst begann er im Sommer 2010 als Coach der zweiten Mannschaft, später trainierte er die Profis. Nach zwischenzeitlichen Abstechern nach Augsburg und Wolfsburg kehrte er Ende 2020 zurück und war noch während knapp vier Jahren als Sportdirektor tätig. Zuletzt beriet Schmidt den Klub noch. Jetzt verkündet er aber seinen endgültigen Abschied als Funktionär.

Martin Schmidt beendet seine Tätigkeiten als Berater bei Mainz 05! Der 57-Jährige, der bereits im Sommer 2024 seine Tätigkeiten als Sportdirektor niedergelegt hat, wird den Verein nur gänzlich verlassen. Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und Danke für Alles, Martin! ❤️ pic.twitter.com/sG5Q7CAagq — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 7, 2025

psc 7 Februar, 2025 15:50