Offiziell: Mainz holt Ösi-Juwel Pehlivan

Deniz Pehlivan gehört im benachbarten Österreich zu den grossen Talenten. Mainz 05 hat sich das Spielrecht des jungen Angreifers gesichert.

Deniz Pehlivan (17) kehrt Rapid Wien per sofort den Rücken. Die Hütteldorfer geben offiziell bekannt, dass der Youngster mit sofortiger Wirkung zu Mainz 05 übergeht. Dem Vernehmen nach unterschreibt Pehlivan am Bruchweg einen Vertrag bis 2023 und soll vorerst in der U19 Spielpraxis sammeln.

Der Linksfuss, der vermehrt im Sturmzentrum zum Einsatz kommt, nahm im vorigen Jahr mit der österreichischen Auswahl an der U17-Europameisterschaft teil. In der Vergangenheit sollen Pehlivan verschiedene Bundesligisten Avancen gemacht haben. Nun folgt erst mal der Schritt nach Mainz.

Bei unserer zweiten Mannschaft gibt es sowohl einen Ab- als auch Neuzugang zu vermelden. Deniz #Pehlivan wechselt mit sofortiger Wirkung @1FSVMainz05. Mit Samuel Oppong kehrt ein alter Bekannter zurück nach Hütteldorf. #skrapidII #SCR2020https://t.co/XAbm1DVUY9 — SK Rapid Wien (@skrapid) January 13, 2020

aoe 13 Januar, 2020 15:25