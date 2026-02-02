SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wie einst bei Union

Urs Fischer kann in Mainz wieder auf Stürmer Sheraldo Becker zählen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 21:58
Urs Fischer kann in Mainz wieder auf Stürmer Sheraldo Becker zählen

Bundesligist Mainz 05 verstärkt sich kurz vor Transferschluss noch einmal in der Offensive und verpflichtet Sheraldo Becker.

Der 30-jährige Angreifer stösst auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten Osasuna nach Mainz. Der Bundesligist reagiert damit auf die schwere Verletzung von Benedict Hollerbach, der wegen eines Achillessehnenrisses für den Rest dieser Saison ausfällt. Becker und Mainz-Coach Urs Fischer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Union Berlin bestens. In über 100 Bundesligapartien hat der Angreifer in der Vergangenheit 24 Treffer und 26 Assists erzielt.

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert sagt: «Sheraldo Becker kennt die Liga und den Trainer sehr gut. Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit noch eine Lösung finden konnten, die keine grosse Eingewöhnungszeit braucht und uns nochmal weitere Qualität in den Kader bringt.»

Becker sagt zu seiner Bundesliga-Rückkehr: «Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat und auf die Rückkehr in die Bundesliga. Ich habe nahezu alle meine Bundesliga-Spiele unter Urs Fischer gemacht und bin froh, jetzt wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Jetzt geht es darum im Abstiegskampf so viele Punkte zu holen wie möglich.»

Mehr Dazu
Nordin vor Abflug

Urs Fischer droht in Mainz einen Stürmer zu verlieren
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Für den Sommer

Ex-Bundesliga-Stürmer Mateta steht im Fokus von ManUtd
Hampus Skoglund

Urs Fischer kriegt in Mainz wohl einen schwedischen Verteidiger
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder
Mehr entdecken
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05
Wie einst bei Union

Urs Fischer kann in Mainz wieder auf Stürmer Sheraldo Becker zählen

2.02.2026 - 21:58
Gespräche laufen

Bo Henriksen könnte Bundesliga-Comeback bei neuem Verein geben

2.02.2026 - 10:53
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Nordin vor Abflug

Urs Fischer droht in Mainz einen Stürmer zu verlieren

29.01.2026 - 18:59
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Stefan Posch

Nächste Verstärkung für Urs Fischer: Ösi-Verteidiger aus der Serie A kommt

22.01.2026 - 10:28
Mainz der Favorit

Bundesliga-Klubs interessieren sich für Stefan Posch

18.01.2026 - 09:05
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07
Silas unterschreibt

Urs Fischer erhält in Mainz eine weitere Offensiv-Verstärkung

6.01.2026 - 15:16