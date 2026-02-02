Urs Fischer kann in Mainz wieder auf Stürmer Sheraldo Becker zählen

Bundesligist Mainz 05 verstärkt sich kurz vor Transferschluss noch einmal in der Offensive und verpflichtet Sheraldo Becker.

Der 30-jährige Angreifer stösst auf Leihbasis vom spanischen Erstligisten Osasuna nach Mainz. Der Bundesligist reagiert damit auf die schwere Verletzung von Benedict Hollerbach, der wegen eines Achillessehnenrisses für den Rest dieser Saison ausfällt. Becker und Mainz-Coach Urs Fischer kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Union Berlin bestens. In über 100 Bundesligapartien hat der Angreifer in der Vergangenheit 24 Treffer und 26 Assists erzielt.

Mainz-Sportdirektor Niko Bungert sagt: «Sheraldo Becker kennt die Liga und den Trainer sehr gut. Wir sind froh, dass wir in der Kürze der Zeit noch eine Lösung finden konnten, die keine grosse Eingewöhnungszeit braucht und uns nochmal weitere Qualität in den Kader bringt.»

Becker sagt zu seiner Bundesliga-Rückkehr: «Ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat und auf die Rückkehr in die Bundesliga. Ich habe nahezu alle meine Bundesliga-Spiele unter Urs Fischer gemacht und bin froh, jetzt wieder mit ihm zusammenarbeiten zu können. Jetzt geht es darum im Abstiegskampf so viele Punkte zu holen wie möglich.»